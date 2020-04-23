Начались съёмки сериала по «Звёздным войнам» с женщиной в главной роли

https://static.news.ru/photo/cf51459a-854c-11ea-bd4c-fa163e074e61_660.jpg Герои фильма «Звёздные войны» Фото: Lucasfilm/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Disney запустила в производство новый сериал вселенной «Звёздных войн», в котором центральным персонажем будет женщина. Шоу пока что не получило названия.

Действие шоу будет происходить во временном промежутке, который не совпадает ни с одним проектом франшизы, сообщает Variety. Продюсером и сценаристом выступит Лесли Хэдланд, известная по работе над сериалом «Жизнь матрёшки».

Выпуском шоу займётся стриминговый сервис Disney+. Когда состоится его премьера, не сообщается.

Как писал NEWS.ru, Lucasfilm запустила в производство третий сезон сериала «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн». Шоураннер Джон Фавро работает над сценарием продолжения.