Кино

Начались съёмки сериала по «Звёздным войнам» с женщиной в главной роли

13:01, 23 апреля 2020
Герои фильма «Звёздные войны» Герои фильма «Звёздные войны» Фото: Lucasfilm/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Disney запустила в производство новый сериал вселенной «Звёздных войн», в котором центральным персонажем будет женщина. Шоу пока что не получило названия.

Действие шоу будет происходить во временном промежутке, который не совпадает ни с одним проектом франшизы, сообщает Variety. Продюсером и сценаристом выступит Лесли Хэдланд, известная по работе над сериалом «Жизнь матрёшки».

Выпуском шоу займётся стриминговый сервис Disney+. Когда состоится его премьера, не сообщается.

Как писал NEWS.ru, Lucasfilm запустила в производство третий сезон сериала «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн». Шоураннер Джон Фавро работает над сценарием продолжения.

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