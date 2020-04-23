Начались съёмки сериала по «Звёздным войнам» с женщиной в главной роли

Компания Disney запустила в производство новый сериал вселенной «Звёздных войн», в котором центральным персонажем будет женщина. Шоу пока что не получило названия.
Действие шоу будет происходить во временном промежутке, который не совпадает ни с одним проектом франшизы,
Выпуском шоу займётся стриминговый сервис Disney+. Когда состоится его премьера, не сообщается.
Как писал NEWS.ru, Lucasfilm запустила в производство третий сезон сериала «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн». Шоураннер Джон Фавро работает над сценарием продолжения.
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