Начались съёмки продолжения хоррора «Птичий короб»

https://static.news.ru/photo/f4ac9b32-c4f8-11ea-9bbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Netflix

Продюсеры запустили в производство сиквел хоррора «Птичий короб». Главную роль в оригинальной картине исполнила Сандра Буллок.

О работе над лентой рассказал режиссёр Джош Малерман в интервью Inverse. Книга «Мэлори» (Malorie), по которой будет снят фильм, увидит свет уже 21 июля.

Много я сказать не могу, но могу подтвердить, что над ним уже работают. Иногда вся эта секретность кажется странной, но мне приходится следовать правилам, — сказал кинематографист.

Фильм «Птичий короб» вышел на стриминговом сервисе Netflix 21 декабря 2018 года и сразу стал рекордсменом платформы. Действие «Мэлори» происходит спустя 12 лет после первого романа.

В 2019 году Netflix убрал кусок видео из фильма «Птичий короб» из-за возмущения со стороны общественности. Зрители потребовали удалить из ленты кадры реальной трагедии, произошедшей в 2013 году. Речь идёт о катастрофе в Квебеке, когда поезд, перевозивший 74 цистерны с нефтью, сошёл с рельсов. В результате погибли 47 человек, были уничтожены десятки домов и зданий. На фоне всеобщего возмущения кадры решено было удалить из фильма, писал NEWS.ru.