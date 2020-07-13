Начались съёмки продолжения хоррора «Птичий короб»

Продюсеры запустили в производство сиквел хоррора «Птичий короб». Главную роль в оригинальной картине исполнила Сандра Буллок.
О работе над лентой
Много я сказать не могу, но могу подтвердить, что над ним уже работают. Иногда вся эта секретность кажется странной, но мне приходится следовать правилам, — сказал кинематографист.
Фильм «Птичий короб» вышел на стриминговом сервисе Netflix 21 декабря 2018 года и сразу стал рекордсменом платформы. Действие «Мэлори» происходит спустя 12 лет после первого романа.
В 2019 году Netflix убрал кусок видео из фильма «Птичий короб» из-за возмущения со стороны общественности. Зрители потребовали удалить из ленты кадры реальной трагедии, произошедшей в 2013 году. Речь идёт о катастрофе в Квебеке, когда поезд, перевозивший 74 цистерны с нефтью, сошёл с рельсов. В результате погибли 47 человек, были уничтожены десятки домов и зданий. На фоне всеобщего возмущения кадры решено было удалить из фильма, писал NEWS.ru.
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