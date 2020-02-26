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Депутат Государственной думы Виталий Милонов намерен обратиться в Министерство культуры с требованием не допустить до широкого проката мультфильм «Вперёд» Disney и Pixar. В нём впервые в истории студий открыто покажут ЛГБТ-персонажа.

Милонов предложил любителям однополой любви смотреть анимационную ленту «в своих квартирках, не навязывая свои вкусы широким массам», сообщает РИА Новости. Только враги нашего народа могут допустить и одобрить появление идеологической...