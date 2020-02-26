Колин Треворроу Колин Треворроу Фото: F. Sadou/AdMedia/Global Look Press

Американский режиссёр Колин Треворроу сообщил о начале съёмок третьего фильма франшизы о динозаврах «Мир Юрского периода». Он также раскрыл название нового проекта.

Треворроу опубликовал в Twitter хлопушку, на которой написано Jurassic World: Dominion («Мир Юрского периода: Власть»).

День первый, — подписал публикацию артист.

Ранее в его Twitter появилось видео с тестированием куклы трицератопса в клетке.

В 2018 году фантастический боевик Хуана Антонио Байоны «Мир Юрского периода 2» занял лидирующее место по кассовым сборам в России и СНГ, писал NEWS.ru.

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