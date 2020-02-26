Американский режиссёр Колин Треворроу сообщил о начале съёмок третьего фильма франшизы о динозаврах «Мир Юрского периода». Он также раскрыл название нового проекта.
Треворроу опубликовал в Twitter хлопушку, на которой написано Jurassic World: Dominion («Мир Юрского периода: Власть»).
Day One— Colin Trevorrow (@colintrevorrow)
#JurassicWorld pic.twitter.com/UnQIUFwJ3t February 25, 2020
День первый, — подписал публикацию артист.
Ранее в его Twitter появилось видео с тестированием куклы трицератопса в клетке.
next steps— Colin Trevorrow (@colintrevorrow)
pic.twitter.com/8B62vFtDBY January 31, 2020
В 2018 году фантастический боевик Хуана Антонио Байоны «Мир Юрского периода 2» занял лидирующее место по кассовым сборам в России и СНГ, писал NEWS.ru.
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