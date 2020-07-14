Начались съёмки экранизации видеоигры Uncharted

https://static.news.ru/photo/ad8246e0-c682-11ea-aa53-fa163e074e61_660.jpg Фото: unchartedthegame.com

Началось производство киноадаптации видеоигры Uncharted. В российской версии картина получила название «Неизведанное: удача Дрейка».

О старте съёмок сообщил в Instagram британский актёр Том Холланд, который исполнит главную роль искателя приключений Нэйтана Дрейка. Он опубликовал фотографию с именным креслом персонажа.

День первый, — подписал он снимок.

Uncharted — серия видеоигр о собирателе древностей Нэйтане Дрейке. Он путешествует по всему миру в поисках артефактов, попадая в разные авантюры.

Сюжет киноверсии пока что не раскрывается, однако сейчас известно, что фильм расскажет о молодости главного героя.

Ранее стало известно, что Антонио Бандерас вошёл в актёрский состав адаптации игры, писал NEWS.ru.