Начались съёмки экранизации видеоигры Uncharted

Началось производство киноадаптации видеоигры Uncharted. В российской версии картина получила название «Неизведанное: удача Дрейка».
О старте съёмок сообщил в Instagram британский актёр Том Холланд, который исполнит главную роль искателя приключений Нэйтана Дрейка. Он опубликовал фотографию с именным креслом персонажа.
День первый, — подписал он снимок.
Uncharted — серия видеоигр о собирателе древностей Нэйтане Дрейке. Он путешествует по всему миру в поисках артефактов, попадая в разные авантюры.
Сюжет киноверсии пока что не раскрывается, однако сейчас известно, что фильм расскажет о молодости главного героя.
Ранее стало известно, что Антонио Бандерас вошёл в актёрский состав адаптации игры, писал NEWS.ru.
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