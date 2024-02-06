Стало известно о съемках нового фильма с Кологривым в главной роли В Москве начались съемки комедии «Возвращение попугая Кеши» с Никитой Кологривым

Фото: Пресс-служба кинокомпании «Кинотека»

Фото со съемок фильма «Возвращение попугая Кеши»

В Москве стартовали съемки комедийного фильма «Возвращение попугая Кеши», главную роль в котором исполнит актер Никита Кологривый, рассказали РБК в пресс-службе компании «Кинотека». В картине также снимутся Оксана Акиньшина и два настоящих попугая — Кока и Альба.

Главным героем картины станет учитель географии из Сочи Митяй, образ которого воплотит звезда «Слова пацана». По сюжету, его возлюбленная ставит их отношения на паузу, что расстраивает центрального персонажа, в это же время в жизни Митяя появляется Иннокентий — умный попугай из древнего рода. Попугай и учитель заключают договор, по которому Кеша поможет вернуть главному герою любимую, а Митяй поможет попугаю найти возлюбленную, с которой его разлучили. Премьера картины запланирована на осень 2024 года.

Ранее критик и ведущий Алексей Остудин заявил, что актер Никита Кологривый проходит «испытание медными трубами» и, если он не изменит линию поведения, его может ждать судьба Алексея Панина. Он добавил, что артисту стоит помнить о профессиональной этике. Критик пояснил, что этап в карьере, который называется «испытание медными трубами», есть в жизни каждого успешного артиста, но у звезды сериала «Слово пацана» пока это получается не особо успешно.