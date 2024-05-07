Начались съемки спин-оффа «Ворониных» после скандала с заменой актрисы Начались съемки спин-оффа «Ворониных» под названием «Костя — Вера»

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Съемки сериала «Воронины» на телестудии СТС

Начались съемки продолжения ситкома «Воронины» — комедийного сериала «Костя — Вера», сообщили РБК Life представители телеканала СТС. Главные роли сыграют звезды «Ворониных», за исключением Марии Ильюхиной. Повзрослевшей Машей Ворониной на экране станет другая актриса.

По сюжету после смерти главы семейства Николая Петровича Костя и Вера с детьми переезжают в новую квартиру. Галина Ивановна перебирается на дачу и уезжает к младшему брату. С Ворониными поселится молодой человек Маши. По данным РБК, сюжет основан на реальной истории креативного продюсера Сергея Кондрашина, который переехал к супруге и ее родителям в Москве.

Производством картины по заказу продюсерского центра «Леан-М» занимается киностудия Team Films. Режиссером шоу стал Артур Румынский. К касту присоединились Карина Орлова (повзрослевшая Маша) и Николай Новоселов (ее жених Сергей). Первый сезон составят 17 эпизодов. Дата премьеры не названа.

Ранее Мария Ильюхина негативно высказалась о своей замене в проекте. Она назвала непрофессионалом артистку Карину Орлову, получившую ее роль, и сочла ситуацию стыдной. Артистка добавила, что в шоу-бизнесе «не всегда все зарабатывается талантом».