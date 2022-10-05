Начались съемки ироничного сериала «Кеша» Константина Богомолова

Фото: Пресс-служба KION

Съемочная площадка сериала «Кеша»

Онлайн-кинотеатр KION сообщил о начале съемок ироничного сериала «Кеша», созданного совместно со студией «Мармот-фильм», о непростых отношениях четырех женщин и мужчины по имени Иннокентий. Автором сценария стала Анна Козлова, работавшая с Валерией Гай Германикой над сериалом «Краткий курс счастливой жизни». Режиссер проекта и исполнитель главной роли — Константин Богомолов. Вместе с ним в сериале снимутся Юлия Снигирь, Александра Ребенок, Юлия Александрова, Василиса Перелыгина, а также Игорь Верник.

Проект «Кеша», без всякого сомнения, обладает всеми слагаемыми успеха. <...> Сценарий Анны Козловой в умной и тонкой режиссуре Константина Богомолова, <...> звездный состав актеров и на уровне ролей второго плана, смелая интрига, калейдоскоп ярких и вместе с тем очень узнаваемых персонажей, отношение к которым зрителя на протяжении всей истории будет колебаться от понимания и сочувствия до полного неприятия и даже отторжения, и обратно. Нет никаких сомнений, что сериал «Кеша» станет одним из хитов следующего сезона, — заявил гендиректор МТС Медиа/KION Игорь Мишин.

Фото: Пресс-служба KION Съемочная площадка сериала «Кеша»

Проект будет эксклюзивно доступен зрителям онлайн-кинотеатра KION в 2023 году.

«Кеша» — это четвертый режиссерский сериал Константина Богомолова, театрального режиссера и актера, сыгравшего главную роль в сериале Федора Бондарчука «Псих». Анна Козлова, известная как мастер жизненных мелодрам, писала сценарии популярных сериалов «Медиатор», «Садовое кольцо», «Самка богомола».

Ранее остросюжетный триллер «Я иду играть» производства студии «Базелевс» и онлайн-кинотеатра KION от режиссёра Анны Зайцевой попал в программу кинофестиваля в Остине, который пройдёт с 27 октября по 3 ноября. До этого премьера фильма прошла на фестивале Fantasia в Монреале — главном мировом смотре хорроров и триллеров. Там лента получила положительные отзывы зарубежных критиков. Позже состоялась российская премьера триллера на Московском международном кинофестивале.