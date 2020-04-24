Началась работа над сиквелом «Страшных историй для рассказа в темноте»

Компания Paramount запустила в производство продолжение хоррор-фильма «Страшные истории для рассказа в темноте». Оригинальная картина вышла в 2019 году.
Постановкой ленты снова займётся норвежец Андре Овредал. Дэн и Кевин Хейгмены напишут сценарий на основе идеи сюжета мексиканского кинематографиста Гильермо дель Торо,
Первый фильм был основан на сборнике историй американского писателя Элвина Шварца. Действие сюжета разворачивается в 1968 году. В центре повествования находится группа подростков, которые расследуют случаи жутких и загадочных смертей в небольшом городке США.
Как писал NEWS.ru, студия Disney запустила в производство новый сериал вселенной «Звёздных войн», в котором центральным персонажем будет женщина. Шоу пока что не получило названия.
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