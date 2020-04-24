Началась работа над сиквелом «Страшных историй для рассказа в темноте»

https://static.news.ru/photo/e3e51698-8638-11ea-968a-fa163e074e61_660.jpg Фото: imdb.com

Компания Paramount запустила в производство продолжение хоррор-фильма «Страшные истории для рассказа в темноте». Оригинальная картина вышла в 2019 году.

Постановкой ленты снова займётся норвежец Андре Овредал. Дэн и Кевин Хейгмены напишут сценарий на основе идеи сюжета мексиканского кинематографиста Гильермо дель Торо, сообщает The Hollywood Reporter.

Первый фильм был основан на сборнике историй американского писателя Элвина Шварца. Действие сюжета разворачивается в 1968 году. В центре повествования находится группа подростков, которые расследуют случаи жутких и загадочных смертей в небольшом городке США.

Как писал NEWS.ru, студия Disney запустила в производство новый сериал вселенной «Звёздных войн», в котором центральным персонажем будет женщина. Шоу пока что не получило названия.