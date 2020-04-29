Началась работа над фильмом «Иллюзия обмана 3»

Компания Lionsgate запустила в производство третью часть фильма «Иллюзии обмана». Предыдущая картина вышла в 2016 году.
Сценарий напишет Эрик Уоррен Сингер, известный по работе над лентами «Топ Ган: Мэверик» и «Аферы по-американски»,
Продюсеры планируют снова собрать всех исполнителей главных ролей серии фильмов. В первых двух картинах снялись Джесси Айзенберг, Лиззи Каплан, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко и Марк Руффало.
Как писал NEWS.ru, компания Paramount запустила в производство продолжение хоррор-фильма «Страшные истории для рассказа в темноте». Оригинальная картина вышла в 2019 году.
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