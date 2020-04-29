Началась работа над фильмом «Иллюзия обмана 3»

https://static.news.ru/photo/6d918532-8a2d-11ea-829b-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Иллюзия обмана 2» Фото: Summit Entertainment

Компания Lionsgate запустила в производство третью часть фильма «Иллюзии обмана». Предыдущая картина вышла в 2016 году.

Сценарий напишет Эрик Уоррен Сингер, известный по работе над лентами «Топ Ган: Мэверик» и «Аферы по-американски», сообщает The Hollywood Reporter. О деталях сюжета пока ничего не известно.

Продюсеры планируют снова собрать всех исполнителей главных ролей серии фильмов. В первых двух картинах снялись Джесси Айзенберг, Лиззи Каплан, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко и Марк Руффало.

Как писал NEWS.ru, компания Paramount запустила в производство продолжение хоррор-фильма «Страшные истории для рассказа в темноте». Оригинальная картина вышла в 2019 году.