На YouTube вышла первая серия онлайн-сериала об изоляции «Удалёнка»

https://static.news.ru/photo/038a57d0-ab2b-11ea-bae0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

На YouTube в среду, 10 июня, появилась первая серия онлайн-сериала «Удалёнка». В многосерийной картине рассказывается история любви людей, живущих в режиме самоизоляции.

В центре сюжета — обычная девушка по имени Алёна. Она живёт в небольшой квартире в Московской области и работает в ивент-агентстве. Алёна влюблена в ведущего, сердце которого девушка планирует завоевать. Однако её планы портит пандемия коронавируса и введённый на её фоне режим самоизоляции. В сложившейся ситуации агентство начинает работать «на удалёнке», вокруг чего и происходит развитие повествования.

О съёмках сериала журналистам рассказал генеральный продюсер проекта Алексей Вершинни. Он заявил, что все съёмочные дни актёры, режиссёры и другие участники создания шоу провели по строгим правилам изоляции. Ни разу за время работы на площадке не оказывалось более двух человек. Все остальные работали через Zoom.

В общей сложности «Удалёнка» состоит из шести серий, каждая из которых идёт по 10-12 минут, сообщает телеканал «360».

Как ранее писал NEWS.ru, в рамках онлайн-рынка контента Key Buyers Event: Digital Edition пройдёт кинофестиваль Screenlife Fest. Он состоится по инициативе российского режиссёра Тимура Бекмамбетова.