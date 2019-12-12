https://static.news.ru/photo/f2abb53a-1caf-11ea-bdf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: kvartal95.com

В эфире ТНТ не стали показывать полностью украинский сериал «Слуга народа» с нынешним президентом страны Владимиром Зеленским в главной роли. В пресс-службе российского телеканала объяснили данное решение.

Оказалось, что остальные серии «Слуги народа» будут доступны для просмотра на платной онлайн-платформе. В ТНТ отметили, что в этом заключается продуманный маркетинговый ход со стороны компании.

Подчёркивается, что, выкладывая в Сеть украинский сериал, телевизионщики преследуют определённые цели. Им необходимо добиться повышения уровня узнаваемости платной платформы. Акцент ТНТ делает на тех, кто интересуется премьерами, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из первой серии сериала «Слуга народа», который показывает российский телеканал ТНТ, была вырезана шутка про президента РФ Владимира Путина.

В ситкоме снялся нынешний украинский лидер Владимир Зеленский, который сыграл Василия Голобородько. Герой Зеленского, когда стал президентом, пришёл в магазин за костюмом и часами. Помощник подсказал ему, что Путин носит часы марки Hublot (произносит их как «хубло»). Голобородько в ответ удивляется: «Путин — хубло?»