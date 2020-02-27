Продюсеры утвердили исполнительницу главной роли в многосерийном спин-оффе фильма «Молчание ягнят», вышедшего в 1991 году.
Молодого агента ФБР Клариссу Старлинг в проекте, получившем название «Кларисса», сыграет Ребекка Бридс,
События сериала, над которым работают Алекс Куртцман («Стартрек», «Мумия», «Грань», «Иллюзия обмана», «Игра Эндера») и Дженни Люмет («Рэйчел выходит замуж»), не коснутся того периода жизни агента Старлинг, в котором она встретилась с Ганнибалом Лектером.
О том, что CBS запустил в производство спин-офф «Молчания ягнят», стало известно в январе 2020 года, писал NEWS.ru.
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