На «Слово пацана» натравили прокуратуру: при чем здесь Шатунов и Разин Разин обратился в прокуратуру из-за песен Шатунова в «Слове пацана»

Фото: Пресс-служба WINK

Кадр из сериала «Слово пацана»

Продюсер Андрей Разин обратился в прокуратуру из-за песен лидера «Ласкового мая» Юрия Шатунова, прозвучавших в сериале «Слово пацана». Что ему не понравилось, кого требует наказать?

Кого хочет засудить Разин из-за песен в «Слове пацана»

Продюсер обратился в прокуратуру Москвы с требованием привлечь вдову Шатунова Светлану, директора певца Аркадия Кудряшева и Лидию Григорян к уголовной ответственности. Разин опубликовал видео на своем YouTube-канале, в котором обвинил вышеперечисленных лиц в краже интеллектуальной собственности.

«Почитайте решение высшего суда по интеллектуальным правам при Верховном суде Российской Федерации, который подтвердил в 2021 году, на сегодняшний день никто это не отменил, поверьте мне, на территории России, а также на территории всего мира я являюсь единственным лицом, которое является и автором песен, и правообладетелем всех фонограмм, и правообладателем группы „Ласковый май“, и всех музыкальных произведений», — заявил продюсер.

Он добавил, что Шатунова, Кудряшев и Григорян дали согласие на использование композиций в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» в обход него. Разин пообещал, что из-за «юридического нюанса» на «прекрасную картину» «полетят страйки». При этом он подчеркнул, что создателей сериала «подставили».

«Почему нельзя было связаться с правообладателями? <...> Почему надо именно связываться с бандитами? Почему надо связываться с уголовниками для того, чтобы они чужую интеллектуальную собственность (разрешали использовать музыку Шатунова. — NEWS.ru)?» — возмутился Разин, призвав прокурора Москвы наказать виновных.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Андрей Разин

Из-за каких песен Шатунова Разин обратился в прокуратуру

В сериале «Слово пацана» звучат такие хиты Юрия Шатунова, как «Розовый вечер» и «Седая ночь». Например, отрывок из композиции «Седая ночь» исполняет герой Андрей Пальто (Леон Кемстач) — сначала его об этом просит Марат (Рузиль Минекаев), а затем он сыграл мелодию в музыкальной школе, когда его начали ругать за разбитые накануне экзамена кулаки.

Что известно о правах Разина на песни Шатунова

В 2021 году суд по интеллектуальным спорам отказал Шатунову в попытке оспорить регистрацию товарного знака «Ласковый май». После нескольких судов Разин фактически лишил певца прав исполнять песни коллектива. Незадолго до смерти Шатунов выиграл суд у продюсера и получил право на исполнение. Формально, что признавал и сам Разин, в России Шатунов мог законно петь песни «Ласкового мая», поскольку авторские права на хиты были зарегистрированы в США.

8 июня 2022 года суд апелляционной инстанции в Ставрополе вынес решение в пользу Шатунова, а также счел «подделкой» документы, предоставленные Разиным в качестве доказательства прав на песни «Ласкового мая». Продюсер с этим не согласился и после смерти артиста подал кассацию в отношении его наследников, но 21 ноября того же года ее оставили без удовлетворения.

Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/Global Look Press Юрий Шатунов

Какие еще песни звучат в «Слове пацана»

Помимо хитов Шатунов в «Слове пацана» звучат такие композиции, как Solovyova, Ziborov — «Котылу»,

Xloers — Loneliness, Lunacy, АИГЕЛ — «Пыяла», «Альянс» — «На заре», Виктор Цой, «Кино» — «Перемен», Вилли Токарев — «В шумном балагане», Владимир Кузьмин — «Только ты и я», Егор Летов — «Зоопарк», Игорь Тальков — «Летний дождь», «Комбинация» — «Не забывай», «Мираж» — «Новый герой», «Снова вместе», «Солнечное лето», «Я не шучу», «Цветы» — «Богатырская сила».

Песня дуэта «АИГЕЛ» «Пыяла» вышла на 1-е место в мировом чарте Shazam. Этот трек был записан в 2020 году, однако попал в тренды сейчас. Текст песни «Пыяла» звучит на татарском языке. В треке присутствуют фразы: «Ты стреляешь в стакан любви — пусть смотрят» и «Ты разбиваешь стакан истинного счастья».

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