На российском ТВ состоится премьера последнего сериала Заворотнюк «Вокруг ТВ»: последний сериал с участием Заворотнюк покажут 24 июня

Фото: НТВ

Анастасия Заворотнюк в сериале «Приставы»

Премьера последнего сериала с участием актрисы Анастасии Заворотнюк «Приставы» состоится на телеканале НТВ 24 июня, сообщает «Вокруг ТВ». Артистка умерла 30 мая после продолжительной болезни. Эта роль для нее оказалась последней в карьере. По словам режиссера проекта Владимира Нахабцева, Заворотнюк была «нежным и порядочным человеком».

Очень нежный, порядочный человек. Это была не первая моя работа с ней, раньше я уже снимал ее в главной роли в другом проекте, — сказал он.

Картина расскажет о жизни работников судебной системы, которые сталкиваются с шантажом, похищениями и убийствами. Заворотнюк сыграла судью, которая в прошлом незаконно посадила человека за решетку. В итоге он вышел на свободу с жаждой мести. Главные герои встают на ее защиту.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что Заворотнюк оказалась должна ФНС 140 тысяч рублей. По данным канала, долг связан с ее ИП, закрытым еще в сентябре 2023 года. В публикации канала отмечается, что счета актрисы заблокированы с 1 июня до вступления в наследство родственников, а информация о долге появилась 4 июня.

Ранее члены семьи покойной актрисы опровергли слухи о том, что звезда доживала свои дни в хосписе. Они поблагодарили врачей и обслуживающий персонал одной из клиник, где лечилась артистка.