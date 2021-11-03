На реконструкцию киностудии им. Горького выделят свыше 1,1 млрд рублей

Правительство России выделит более 1,1 млрд рублей на модернизацию Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.
В рамках программы до 2024 года
Киностудия им. Горького была основана в 1915 году. Более чем за 100 лет на ней создали более одной тысячи кинолент, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.
Ранее сообщалось, что киностудия собирается выставить на продажу земельные участки в Москве и Санкт-Петербурге, а также заброшенный пионерлагерь в Подмосковье. Продажа непрофильных активов должна принести около 4 млрд рублей, которые планируется потратить на реконструкцию и создание «многопрофильного кинематографического центра».
Компания планирует продать три имущественных комплекса на севере и северо-востоке столицы, территории бывшей киностудии «Леннаучфильм» в Петербурге и пионерского лагеря «Буревестник» в Серпуховском районе Подмосковья.