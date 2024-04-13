На Первом канале впервые покажут якутский фильм Первый канал 13 апреля покажет якутский фильм «Не хороните меня без Ивана»

Фото: «Reflexion Films»

Кадр из фильма «Не хороните меня без Ивана»

В эфире Первого канала впервые покажут якутский фильм, следует из телепрограммы. Так, в рамках ток-шоу «Закрытый показ» с ведущим Александром Гордоном зрителям представят картину «Не хороните меня без Ивана» режиссера Любови Борисовой.

Феномен якутского кино в «Закрытом показе» с Александром Гордоном. Премьера. Фильм «Не хороните меня без Ивана», — указано в анонсе.

Показ кинокартины запланирован на 13 апреля в 23:00. Участниками программы стали актеры Александр Чичахов и Нюргуяна Шадрина, сценарист Юлия Клименко, генеральный продюсер Иван Болотников и другие. В выпуске гости обсудят сильные и слабые стороны киноленты.

По сюжету фильма герой Степан Бересеков иногда впадает в летаргический сон. Из всего окружения только художник Иван Попов способен отличить его состояние от настоящей смерти. Когда художник оказывается вынужден уехать в этнографическую экспедицию, Бересеков решает отправиться вслед за ним.

Ранее обозреватель Guardian Лесли Фельперин раскрыл детали сюжета нового фильма о «Титанике». В картине фокус внимания будет сосредоточен на правительственном расследовании трагедии. Фильм «Непотопляемый: Нерассказанный Титаник» вышел в кинопрокат в США и Великобритании 12 апреля.

Фильм был снят с гораздо более скромным бюджетом, чем знаменитая лента Джеймса Кэмерона. В картине постарались показать, что необычного, шокирующего и значительного было в катастрофе.