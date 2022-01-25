На Первом канале покажут гангстерскую драму о сухом законе и любви

31 января на Первом канале стартует показ многосерийного фильма «Цыплёнок жареный». Сюжет разворачивается во времена НЭПа, а главными героями станут авантюристы и представители криминальных структур, сообщает пресс-служба Первого канала.
Введение НЭПа стремительно меняет обескровленный войнами и революцией Петроград. Марши и гимны разбавляются фокстротом и шансоном, на набережных появляются хорошо одетые люди, но, как следствие, и гопники, спешащие отнять у них деньги. Начинается беспредел, справиться с которым ЧК не в состоянии: магазины грабят по пять раз на дню. Тогда на защиту нэпманов встает криминальный мир Петербурга во главе с Дядей Колей, который начинает их «крышевать», — говорится в сообщении.
В сериале сыграли Никита Волков, Виктор Добронравов, Максим Белбородов, Любовь Аксенова, Ирина Пегова и многие другие. Режиссером выступила Елена Николаева, над сценарием трудились Дмитрий Алейников и Алексей Рудаков.
Ранее на Первом канале показали сериал «Вокруг света за 80 дней». Действие картины происходит в Лондоне в 1872 году, главный герой в исполнении Дэвида Теннанта решает обогнуть Землю за ограниченный срок.