На Первом канале покажут гангстерскую драму о сухом законе и любви

Фото: Пресс-служба Первого канала

В Латвии скончался известный актёр Арнис Лицитис. Ему было 76 лет. Печальную новость сообщил на своей странице в Facebook его близкий друг — спортивный фотограф Зигизмундус Залманис.

Нас покинул выдающийся актёр, милый и приятный человек и наконец мой друг Арнис Лицитис. Трудно что-либо говорить. Он сейчас на другой сцене, встретится с другими актёрами кино, — написал Залманис....