На Первом канале покажут фильм Кончаловского «Грех» к 85-летию режиссера

Фото: Александр Гусов

Кадр из фильма Андрея Кончаловского «Грех»

20 августа на Первом канале покажут фильм Андрея Кончаловского «Грех» в честь 85-летия известного российского режиссера. Фильм посвящен жизни известного художника и скульптора Микеланджело Буонарроти, ленту сняли при сотрудничестве с итальянской кинокомпанией и Минкультуры РФ.

Когда я впервые прочитал знаменитое четверостишие Микеланджело в ответ на стихотворение Джованни ди Карло Строцци, восхваляющее его скульптуру «Ночь», меня заинтересовал призыв к молчанию как противоядие от боли и стыда. Меня удивило, что Микеланджело может иметь такой взгляд на жизнь, и я хотел узнать о нем больше, чтобы начать понимать его. Я начал жадно читать книги на эту тему, а также письма и стихи Микеланджело, которые, как мне кажется, открыли мне личность художника, — рассказал Кончаловский.



Сюжет разворачивается во Флоренции в начале XVI века, Микеланджело в это время живет в нищете, обессиленный работой над Сикстинской капеллой. После смерти своего заказчика — папы римского Юлия II — художник становится одержим идеей найти самый лучший мрамор для строительства его гробницы. Однако новый папа Лев X предлагает Микеланджело честолюбивый проект — фасад базилики Сан- Лоренцо. Вынужденный лгать и предавать, чтобы сохранить отношения с двумя влиятельными семьями, Микеланджело грезит идеей создать что-то настолько прекрасное, что сможет искупить его грехи.



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