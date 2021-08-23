На Netflix вышел спин-офф «Ведьмака» с историей Весемира

На Netflix 23 августа вышел спин-офф сериала «Ведьмак». Мультфильм, получивший название «Ведьмак: Кошмар волка», рассказывает историю Весемира, наставника будущих охотников на монстров.

По сюжету главный герой вместе с чародейкой Тетрой отправляется в лес, чтобы уничтожить загадочное чудовище. Ведьмаку Весемиру, наставнику Геральта из Ривии, предстоит бороться не только с лешими, водяными бабами и другими чудищами, созданными на основе славянской мифологии, но и с непониманием его профессии как простым людом, так и высокопоставленными вельможами. Производством занималась корейская студия Studio Mir, выпустившая мультсериалы «Вольтрон: Легендарный защитник» и «Легенда о Корре». Продолжительность мультфильма — 83 минуты. Для отечественных зрителей предлагаются профессиональная озвучка и субтитры.

Режиссёр киноленты Хан Гван-иль рассказал: Весемир был выбран в качестве главного героя неспроста. Дело в том, что он является учителем главного героя фэнтезийного сериала. Авторы мультфильма предлагают посмотреть историю Весемира, чтобы понять, каким образом был построен персонаж Геральта.

Понимаете, среда, в которой развивался Геральт, и причины, по которым он стал тем, кем является сейчас, ранее не раскрывались. Фактически жизнь Весемира — это элемент, отвечающий на все вопросы относительно Геральта. Именно поэтому он был выбран в качестве главного героя этого мультфильма, — объяснил режиссёр.

Гван-иль убеждён: самое трудное — передать эмоции персонажей.

Я бы сказал, что самое сложное — это передать эмоции. Я имею в виду те эмоции, которые персонаж испытывает прямо сейчас. Нужно придумать, какое действие могло бы изобразить это наилучшим образом. Это самая сложная и самая кропотливая часть процесса, — отметил Гван-иль.

Режиссёр понимает, что боевые сцены должны сниматься не ради показа насилия, а для демонстрации сражения персонажа с эмоциями. Так достигается глубина мультфильма.

Даже когда эти боевые сцены есть, на самом деле это всё часть жизни Весемира. Когда я впервые взялся за этот проект, я помню, что говорил с писателем Бо [ДеМайо], что мы должны добавить чуть больше любви в историю, но эта идея не была принята. Однако я всё ещё считаю, что история любви могла иметь больший вес в сериале, — заключил он.

Ранее сообщалось, что британский актёр Генри Кавилл показал новый тизер второго сезона «Ведьмака». Видео посвящено его персонажу. О сюжете почти ничего не известно.