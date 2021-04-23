На ММКФ отказались объяснить отмену показа драмы о геях

https://static.news.ru/photo/3e244b88-a43d-11eb-912c-96000091f725_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

На Московском международном кинофестивале (ММКФ) отреагировали на отмену показа короткометражной драмы о геях «Фанаты». Худрук российских программ форума Ирина Павлова отметила, что данное решение по поводу ленты Севы Галкина она приняла лично. При этом она подчеркнула, что не обязана объяснять его, передаёт издание «Подъём».

Программный директор ММКФ Кирилл Разлогов предполагает , что фильм могли снять из-за нецензурной брани. О том, что полотно про об ультраправых футбольных фанатах-геях запретили показывать на ММКФ, стало известно 23 апреля.

Я не знаю, что администрацию кинофестиваля больше напрягло. Там ещё такой фон: в фильме фоном присутствует телепропаганда, по телевизору показывают то про войну в Донбассе, то про гей-парады. Это фильм про жизнь, без оценочных суждений, — цитирует режиссёра картины Севу Галкина Lenta.ru.

«Фанатов» показывали во внеконкурсной программе фестиваля PÖFF Shorts в Таллине (Эстония). Проект номинировали на награду за лучшую короткометражку на Dublin Independent Film Festival и за лучшую операторскую работу на кинофестивале в Осло (Норвегия). Кроме того, ленту отмечали на фестивалях в Канаде, Словении и США.

Ранее сообщалось, что большинство звёзд на ММКФ проявили удивительное единодушие, появившись на красной дорожке в эффектных чёрных нарядах. Первой всех затмила актриса Екатерина Климова. Она вышла на публику в чёрном платье с глубоким декольте. Артистка была в прекрасном расположении духа, с удовольствием позировала фотографам и кокетничала в ответ на комплименты.