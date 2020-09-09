На Кевина Спейси снова подали в суд за сексуальные преступления

Американский актёр и певец Энтони Рэпп, известный по фильмам «Смерч» и «Игры разума», подал в суд на своего коллегу Кевина Спейси за изнасилование и сексуальное домогательство.
Рэпп ранее заявлял о преступном поведении со стороны Спейси и теперь решил объединиться ещё с одним неназванным истцом, чтобы решить конфликт на юридическом уровне,
Энтони Рэпп получил психологические травмы, включая тяжёлые эмоциональные расстройства, чувствовал унижение, страх, гнев, пережил депрессию и беспокойство, сильное потрясение нервной системы, — говорится в иске.
Истцы намерены добиться компенсации на неуказанную сумму и штрафных санкций от Спейси.
Как писал NEWS.ru, трое основных обвинителей Спейси по делу о сексуальном насилии — Линда Калкин, Ари Брин и анонимный массажист — погибли в 2019 году при разных обстоятельствах. Следователи закрыли дело.
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