На церемонии премии «Оскар» впервые назовут лучший фильм по мнению зрителей

В ходе церемонии вручения наград 94-й премии Американской киноакадемии «Оскар» впервые будет назван лучший фильм по мнению зрителей. Он определится в ходе голосования в Twitter, сообщил The Hollywood Reporter. У любителей кинематографа будет время до марта отдать свой голос за полюбившуюся картину.

При этом проголосовать можно будет также за те киноленты, которые не вошли в число номинантов «Оскара». Для этого в публикации нужно указать хештег #OscarsFanFavorite.

Также поклонники кино смогут рассказать о своих любимых моментах в фильмах, которые вышли в прокат в 2021 году. Фрагменты также будут собираться под единым хештегом #OscarsCheerMoment. Наиболее популярные эпизоды покажут в ходе церемонии вместе с комментариями пользователей.

Пять самых активных участников голосования получат подарки, в числе которых бесплатные билеты в различные кинотеатры на год, подписка на стриминговые сервисы, а также сувениры из магазина, который расположен при музее Академии киноискусств. Ещё трёх кинолюбителей ожидает приглашение на вручение заветных статуэток, им оплатят поездку в Лос-Анджелес.

Ранее сообщалось, что церемония вручения премии «Оскар» пройдёт 27 марта. Неделю назад Академия киноискусств США огласила список номинантов 2022 года. Среди них 10 кинолент, в числе которых фильмы «Власть пса», «Дюна», «Не смотрите наверх», «Сядь за руль моей машины», «Король Ричард», «Лакричная пицца» и другие.