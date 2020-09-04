На Adult Swim запланировали аниме по мотивам видеоигры Shenmue

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Кинокомпания Warner Bros. заявила, что обвинения актёра Рея Фишера, сыгравшего в киновселенной Marvel Киборга, в адрес президента DC Films Уолтера Хамады являются вымыслом.

Студия уверена, что Хамада не мог участвовать в каких-либо интригах вокруг съёмок фильма «Лига справедливости», так как занял пост президента DC Films в 2018 году — через год после того,...