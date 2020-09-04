На Adult Swim запланировали аниме по мотивам видеоигры Shenmue

Компания Telecom Animation Film взялась за создание аниме-сериала по мотивам видеоигры Shenmue, мультсериал будет производиться при поддержке телеканала Adult Swim и дистрибьютора Crunchroll.
Режиссёром 13-серийного анимационного фильма станет Тикара Сакурай, снявший «Ведьмочку Рурумо» и второй сезон «Ванпачмена»,
Автор франшизы и её дизайнер Ю Судзуки станет исполнительным продюсером проекта, отмечается в сообщении.
Shenmue (Сэнму) — это серия видеоигр в жанре интерактивного кино, adventure и RPG, первая игра серии вышла в 1999 году для консоли Sega Dreamcast. Последующие игры серии выпускались также для Xbox, Windows и PlayStation4.
В июле NEWS.ru писал, что Adult Swim показал трейлер продолжения мультсериала «Пол-литровая мышь».
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