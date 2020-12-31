Мягков нелестно высказался о ежегодном показе «Иронии судьбы»

https://static.news.ru/photo/68c05a9a-4c76-11eb-9019-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Ирония судьбы» Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press

Андрей Мягков, исполнитель главной роли в фильме «Ирония судьбы», назвал «извращением» ежегодный предновогодний показ ленты по телевизору. Актёр сказал, что не может назвать этот фильм любимым, так как каждый год «показывать по несколько раз любой шедевр — это извращение, это покажется надоедливым».

Мягков отметил, что «нельзя надоедать зрителю». Сам он не пересматривает каждый год кино про своего героя, но съёмки вспоминает с большой теплотой, пишет KP.RU.

Фильм Мягков воспринимает как чудесную новогоднюю историю любви. Фильм снимался в одном из домов на проспекте Вернадского в Москве. На нём после повесили памятную доску, что именно в этой многоэтажке жил «Женя Лукашин из комедии Эльдара Рязанова».

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Валентина Талызина, сыгравшая в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» подругу главной героини, рассказала о некоторых деталях съёмок картины. Оказалось, что известная фраза Ипполита «какая гадость эта ваша заливная рыба» не была задумана сценаристом.