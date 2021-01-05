Муж Тани Робертс рассказал, почему умерла «девушка Бонда»

https://static.news.ru/photo/32043304-4ff6-11eb-8c63-fa163e074e61_660.jpg Таня Робертс Фото: imago stock&people/Global Look Press

Одна из «девушек Джеймса Бонда», артистка Таня Робертс умерла вследствие воздействия на организм инфекции мочевыводящих путей, которая распространилась на её печень, почки, кровеносную систему и мочевой пузырь. Об этом в разговоре с журналистами сообщил муж покойной Ланс О'Брайен.

65-летняя Робертс скончалась в ночь на вторник, 5 января, в одной из больниц в Лос-Анджелесе. Однако сообщение о её кончине появились в СМИ за сутки до трагедии. В тот момент артистка ещё была жива и находилась в палате интенсивной терапии.

О'Брайен заявил, что путаница произошла из-за его ошибки. Позднее он сообщил о причинах смерти супруги. Оказалось, что к трагедии привела инфекция.

Думаю, она ушла мирно, но она была не со мной, не со своими собаками. Нас не было рядом. Она бы не хотела умереть в одиночестве. Для поклонников Тани церемония прощания будет организована онлайн, — цитирует мужа актрисы The Sun.

Артистка считалась одним из секс-символов начала 80-х годов. Она сыграла девушку спецагента Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство» (1985). Её партнёром был Роджер Мур (умер в 2017 году).

Как писал NEWS.ru, 1 января в возрасте 71 года умер сценарист фильма «Всё будет хорошо!» Олег Данилов. Коронавирусная инфекция спровоцировала кровотечение. Мужчина шёл на поправку, но потом его состояние резко ухудшилось.