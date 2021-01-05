Муж Тани Робертс рассказал, почему умерла «девушка Бонда»

Одна из «девушек Джеймса Бонда», артистка Таня Робертс умерла вследствие воздействия на организм инфекции мочевыводящих путей, которая распространилась на её печень, почки, кровеносную систему и мочевой пузырь. Об этом в разговоре с журналистами сообщил муж покойной Ланс О'Брайен.
65-летняя Робертс скончалась в ночь на вторник, 5 января, в одной из больниц в Лос-Анджелесе. Однако сообщение о её кончине появились в СМИ за сутки до трагедии. В тот момент артистка ещё была жива и находилась в палате интенсивной терапии.
О'Брайен заявил, что путаница произошла из-за его ошибки. Позднее он сообщил о причинах смерти супруги. Оказалось, что к трагедии привела инфекция.
Думаю, она ушла мирно, но она была не со мной, не со своими собаками. Нас не было рядом. Она бы не хотела умереть в одиночестве. Для поклонников Тани церемония прощания будет организована онлайн, — цитирует мужа актрисы The Sun.
Артистка считалась одним из секс-символов начала 80-х годов. Она сыграла девушку спецагента Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство» (1985). Её партнёром был Роджер Мур (умер в 2017 году).
Как писал NEWS.ru, 1 января в возрасте 71 года умер сценарист фильма «Всё будет хорошо!» Олег Данилов. Коронавирусная инфекция спровоцировала кровотечение. Мужчина шёл на поправку, но потом его состояние резко ухудшилось.
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