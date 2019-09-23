Муж Ксении Собчак режиссёр Константин Богомолов снялся в фильме по сценарию жены Фёдора Бондарчука Паулины Андреевой. Сериал называется «Псих», Богомолов исполняет в ней одну из главных ролей.
В многосерийном фильме также снимаются Олег Меньшиков, Елена Лядова, Ксения Раппопорт, Роза Хайруллина,
Ранее News.ru сообщал, что журналист и общественный деятель Ксения Собчак сыграет одну из ролей в сериале «Хороший человек», который снимает её супруг — режиссёр Константин Богомолов. В основе сюжета — реальная история серийного убийцы из города Ангарска, который в 2015 году был приговорён к пожизненному заключению за 22 преступления.