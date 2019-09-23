https://static.news.ru/photo/8bfd4ddc-de46-11e9-a736-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак и Константин Богомолов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Муж Ксении Собчак режиссёр Константин Богомолов снялся в фильме по сценарию жены Фёдора Бондарчука Паулины Андреевой. Сериал называется «Псих», Богомолов исполняет в ней одну из главных ролей.

В многосерийном фильме также снимаются Олег Меньшиков, Елена Лядова, Ксения Раппопорт, Роза Хайруллина, сообщает RT. Критики отмечают, что у сериала есть все шансы на успех: Паулина уже сняла сериал «Лучше, чем люди», получивший международное признание.

Ранее News.ru сообщал, что журналист и общественный деятель Ксения Собчак сыграет одну из ролей в сериале «Хороший человек», который снимает её супруг — режиссёр Константин Богомолов. В основе сюжета — реальная история серийного убийцы из города Ангарска, который в 2015 году был приговорён к пожизненному заключению за 22 преступления.