Мультфильм с голосом Юрия Гагарина покажут онлайн

https://static.news.ru/photo/8cf2fc2c-7c8f-11ea-8334-fa163e074e61_660.jpg Юрий Гагарин Фото: Clobal Look Press

Мультфильм о космонавтах, которые делают удивительные открытия в космосе, будет показан в Интернете по случаю Дня космонавтики, который в России отмечают 12 апреля. В ленте прозвучит запись голоса Юрия Гагарина.

Акция приурочена к 59-й годовщине первого полёта человека в космос. Мультипликационный фильм выполнен в редкой технике росписи маслом по стеклу и называется «А как наши космонавты». Увидеть его можно будет на платформе Vimeo в рамках онлайн-марафона «Союзмульткарантин», сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Марафон призван скрасить домашнюю самоизоляцию с детьми. Благодаря ему дети и их родители могут увидеть редкие работы — многие демонстрируются впервые.

Ежедневно киностудия «Союзмультфильм» размещает по одному фильму, а в общей сложности к показу запланировано более 60 картин. Как писал NEWS.ru, как правило, это победители различных кинофестивалей.