Мультфильм с голосом Юрия Гагарина покажут онлайн

Мультфильм о космонавтах, которые делают удивительные открытия в космосе, будет показан в Интернете по случаю Дня космонавтики, который в России отмечают 12 апреля. В ленте прозвучит запись голоса Юрия Гагарина.
Акция приурочена к 59-й годовщине первого полёта человека в космос. Мультипликационный фильм выполнен в редкой технике росписи маслом по стеклу и называется «А как наши космонавты». Увидеть его можно будет на платформе Vimeo в рамках онлайн-марафона «Союзмульткарантин»,
Марафон призван скрасить домашнюю самоизоляцию с детьми. Благодаря ему дети и их родители могут увидеть редкие работы — многие демонстрируются впервые.
Ежедневно киностудия «Союзмультфильм» размещает по одному фильму, а в общей сложности к показу запланировано более 60 картин. Как писал NEWS.ru, как правило, это победители различных кинофестивалей.
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