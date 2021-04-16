Мультфильм «Душа» получил премию «Энни» в главной номинации

https://static.news.ru/photo/bb6533fc-9f3b-11eb-947b-96000091f725_660.jpg Фото: Walt Disney Pictures

Мультфильм «Душа» (Soul, 2020) получил премию «Энни» (Annie Awards) в категории «Лучший анимационный фильм» на 48-й церемонии вручения наград лучшим мультипликационным работам по итогам года. Об этом сообщает ТАСС.

Проект компании Pixar «Душа» от режиссёров Питера Доктера и Кемпа Пауэрса сумел обойти таких конкурентов, как «Вперёд» (Onward, 2019), «Семья Уиллоби» (Willoughbys, 2020), «Семейка Крудс: новоселье» (The Croods: A New Age, 2020) и «Тролли. Мировой тур» (Trolls World Tour, 2020).

Анимационный фильм «Душа» вышел в прокат в октябре 2020 года и собрал $117 млн в мировом прокате. Мультфильм рассказывает о школьном учителе Джо Гарднере, который всю жизнь мечтал добиться успеха в мире музыки и стать великим артистом. Наконец он прошёл прослушивание в одну из известнейших музыкальных компаний, но по дороге домой погиб, упав в открытый люк. Душа учителя попадает в мир, где Джо должен обрести новые мечты, получить новые таланты и переродиться в мире людей.

Ранее мультфильм уже получил премию «Золотой глобус», премию Гильдии продюсеров Америки, награду БАФТА. Также «Душа» номинирована на «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм».

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