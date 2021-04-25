Мультфильм «Душа» награждён кинопремией «Оскар»

https://static.news.ru/photo/141de1ae-a637-11eb-a42f-96000091f725_660.jpg Фото: .oscars.org

Мультфильм «Душа» получил кинопремию «Оскар» как лучший полнометражный мультфильм. Он снят диснеевской студией Pixar, церемонию вручения наград транслирует телеканал ABC.

Мультфильм повествует об учителе музыки Джо, которому выпадает шанс сыграть с известной джаз-исполнительницей. Но Джо внезапно погибает из-за несчастного случая. Оказавшись на том свете, учитель ищет способ вернуться на землю.

Мультфильм уже получил два «Золотых глобуса» и две премии Британской киноакадемии. Один из сценаристов мультфильма — Пит Доктер, известный по таким анимационным картинам, как «ВАЛЛ-И», «История игрушек», «Вверх».

На звание лучшего мультфильма в этом году также претендовали «Барашек Шон: Фермагеддон», «Легенда о волках», «Путешествие на Луну», «Вперёд».

Как сообщалось ранее, американская киноакадемия признала Хлои Чжао лучшим режиссёром за её ленту «Земля кочевников». Церемония вручения наград проходит в эти минуты в Лос-Анджелесе, сообщается на сайте кинопремии.