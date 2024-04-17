Муцениеце затянула себя в корсет: фото с премьеры «Блиндажа»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Агата Муцениеце на премьере фильма «Блиндаж» в Москве

В кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера военно-приключенческого экшена «Блиндаж». Картину представили режиссер Марк Горобец и исполнители главных ролей Александр Метелкин и Даниэль Литтау.

Фильм рассказывает о двух друзьях — русском враче скорой помощи Сергее и черном копателе из Германии Пауле. Они случайно попадают из наших дней в 1941 год, когда уже идет Великая Отечественная война. Автор сценария к киноленте Илья Куликов, который известен по проектам «Чернобыль: Зона отчуждения», «Перевал Дятлова», «Аванпост», «Полицейский с Рублёвки», «Глухарь» и многим другим.

На премьере в «Октябре» появились Владимир Мединский, Агата Муцениеце, Олеся Судзиловская, Анна Чурина, Маруся Климова, Анна Пескова, Андрей Шишканов, Владимир Бутенко, Виолетта Баринова, Саша Морозова, Михаил Кремер, Полина Денисова, Птаха и многие другие.

Бывшая жена Павла Прилучного пришла на премьеру в черном платье с корсетом и шнуровкой на рукавах. Олеся Судзиловская выбрала для выхода в свет синий брючный костюм. Чтобы он не смотрелся буднично, актриса дополнила образ серебристым клатчем.

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