В кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера военно-приключенческого экшена «Блиндаж». Картину представили режиссер Марк Горобец и исполнители главных ролей Александр Метелкин и Даниэль Литтау.

Фильм рассказывает о двух друзьях — русском враче скорой помощи Сергее и черном копателе из Германии Пауле. Они случайно попадают из наших дней в 1941 год, когда уже идет Великая Отечественная война. Автор сценария к киноленте Илья Куликов, который известен по проектам «Чернобыль: Зона отчуждения», «Перевал Дятлова», «Аванпост», «Полицейский с Рублёвки», «Глухарь» и многим другим.

На премьере в «Октябре» появились Владимир Мединский, Агата Муцениеце, Олеся Судзиловская, Анна Чурина, Маруся Климова, Анна Пескова, Андрей Шишканов, Владимир Бутенко, Виолетта Баринова, Саша Морозова, Михаил Кремер, Полина Денисова, Птаха и многие другие.

Бывшая жена Павла Прилучного пришла на премьеру в черном платье с корсетом и шнуровкой на рукавах. Олеся Судзиловская выбрала для выхода в свет синий брючный костюм. Чтобы он не смотрелся буднично, актриса дополнила образ серебристым клатчем.

Смотрите образы звезд с премьеры «Блиндажа» в фотогалерее NEWS.ru.

Анна Чурина и Олеся Судзиловская на премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Чурина и Олеся Судзиловская на премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Олеся Судзиловская на премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Олеся Судзиловская на премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Михаил Кремер на премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Михаил Кремер на премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Илья Куликов на премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Илья Куликов на премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Дин Майер на премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дин Майер на премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Анна Чурина и Олеся Судзиловская на премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Чурина и Олеся Судзиловская на премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) с женой Ланой Реутовой на премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) с женой Ланой Реутовой на премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Александр Метёлкин с женой Полиной Казанцевой на премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Метёлкин с женой Полиной Казанцевой на премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Александра Морозова на премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александра Морозова на премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Александр Метёлкин на премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Метёлкин на премьере фильма «Блиндаж» в Москве

На премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Марк Горобец и Александр Метелкин на премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Марк Горобец и Александр Метелкин на премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Маруся Климова на премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Маруся Климова на премьере фильма «Блиндаж» в Москве

На премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Омар Байрамов на премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Омар Байрамов на премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Олег Горбунов на премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Олег Горбунов на премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Даниэль Литтау на премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Даниэль Литтау на премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Марк Горобец на премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Марк Горобец на премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Алексей Рязанцев на премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Рязанцев на премьере фильма «Блиндаж» в Москве

На премьере фильма «Блиндаж» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На премьере фильма «Блиндаж» в Москве