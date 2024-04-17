Агата Муцениеце на премьере фильма «Блиндаж» в Москве
В кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера военно-приключенческого экшена «Блиндаж». Картину представили режиссер Марк Горобец и исполнители главных ролей Александр Метелкин и Даниэль Литтау.
Фильм рассказывает о двух друзьях — русском враче скорой помощи Сергее и черном копателе из Германии Пауле. Они случайно попадают из наших дней в 1941 год, когда уже идет Великая Отечественная война. Автор сценария к киноленте Илья Куликов, который известен по проектам «Чернобыль: Зона отчуждения», «Перевал Дятлова», «Аванпост», «Полицейский с Рублёвки», «Глухарь» и многим другим.
На премьере в «Октябре» появилисьВладимир Мединский, Агата Муцениеце, Олеся Судзиловская, Анна Чурина, Маруся Климова, Анна Пескова, Андрей Шишканов, Владимир Бутенко, Виолетта Баринова, Саша Морозова, Михаил Кремер, Полина Денисова, Птаха и многие другие.
Бывшая жена Павла Прилучного пришла на премьеру в черном платье с корсетом и шнуровкой на рукавах. Олеся Судзиловская выбрала для выхода в свет синий брючный костюм. Чтобы он не смотрелся буднично, актриса дополнила образ серебристым клатчем.
Смотрите образы звезд с премьеры «Блиндажа» в фотогалерее NEWS.ru.
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Анна Чурина и Олеся Судзиловская на премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Анна Чурина и Олеся Судзиловская на премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Олеся Судзиловская на премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Олеся Судзиловская на премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Михаил Кремер на премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Михаил Кремер на премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Илья Куликов на премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Илья Куликов на премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Дин Майер на премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Дин Майер на премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Анна Чурина и Олеся Судзиловская на премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Анна Чурина и Олеся Судзиловская на премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Рэпер Птаха (Давид Нуриев) с женой Ланой Реутовой на премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Рэпер Птаха (Давид Нуриев) с женой Ланой Реутовой на премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Александр Метёлкин с женой Полиной Казанцевой на премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Александр Метёлкин с женой Полиной Казанцевой на премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Александра Морозова на премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Александра Морозова на премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Александр Метёлкин на премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Александр Метёлкин на премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Марк Горобец и Александр Метелкин на премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Марк Горобец и Александр Метелкин на премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Маруся Климова на премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Маруся Климова на премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Омар Байрамов на премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Омар Байрамов на премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Олег Горбунов на премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Олег Горбунов на премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Даниэль Литтау на премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Даниэль Литтау на премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Марк Горобец на премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Марк Горобец на премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Алексей Рязанцев на премьере фильма «Блиндаж» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Алексей Рязанцев на премьере фильма «Блиндаж» в Москве