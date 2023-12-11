Муцениеце пришла с детьми от Прилучного: фото с премьеры «Честного развода»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Агата Муцениеце с детьми

Сегодня, 11 декабря, в Москве состоялась премьера картины «Честный развод. Бенефис», которая выйдет во всероссийский прокат 14 декабря. Главную роль Миланы в третьей части фильма по-прежнему сыграла Агата Муцениеце. Актриса появилась на красной дорожке с дочерью Мией и сыном Тимофеем, которые родились в ее браке с Павлом Прилучным.

В картине снялся 78-летний ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович. Он сыграл в ленте отца Миланы, Альберта Плахова, которого она не видела с четырех лет. «У него тоже есть мечта и, возможно, последний шанс на ее реализацию. Только вот воспользоваться им, он, похоже, может, только обманув вновь обретенную дочь и ее семью», — говорится в описании к фильму.

Ранее Якубович уже играл в кино — в фильмах «Однажды 20 лет спустя» (1980), «Московские каникулы» (1995), «Три дня в Одессе» (2007), «Дедушка моей мечты» (2014).

Над третьей частью картины работал режиссер Евгений Корчагин. В фильме снялись Александр Робак, Ирина Безряднова, Джамал Тетруашвили, Никита Дювбанов, Сергей Степин, Владислав Ветров и многие другие.

Кадры с премьеры смотрите в фотогалерее NEWS.ru.