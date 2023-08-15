«Может, получится»: кинокритик оценил сиквел «Возвращение мамонтенка» Кинокритик Шнейдеров понадеялся, что «Возвращение мамонтенка» получится удачным

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История сиквелов в России остается печальной, однако есть надежда, что «Возвращение мамонтенка», над которой работает бывшая студия Тимура Бекмамбетова, преодолеет этот рок и окажется качественным мультфильмом, заявил NEWS.ru кинокритик Давид Шнейдеров. Он напомнил, что бюджет анимационной картины вполне приличный и составляет 550 млн рублей.

Есть надежда, поскольку у Тимура Бекмамбетова есть опыт работы с Тимом Бертоном с мультиком «Девять». Этот мультик вполне себе смотрибельный и, может быть, именно компания Bazelevs сумеет преодолеть рок, который висит над любыми российскими сиквелами <...> Может, что-то получится, — отметил Шнейдеров.

В России существует проблема с сиквелами как в полнометражном кино, так и в детской анимации, указал эксперт. В пример он привел новые серии мультфильма «Ну, Погоди!», которые сравнивать со старыми «язык не поворачивается».

Пока история сиквелов в России достаточно печальная, потому что «Иронию судьбы — 2» не сравнить с «Иронией судьбы», «Джентельмены удачи — 2» вообще помойка, «Кавказская пленница — 2» — это больше, чем помойка. Далее по списку, — добавил кинокритик.

Ранее сообщалось, что хронометраж мультфильма составит 90 минут. Bazelevs планирует создать анимационную картину в жанре семейной приключенческой комедии. Проект будет выполнен на игровом движке Unreal Engine 5.2.