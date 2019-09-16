https://static.news.ru/photo/c15afdb2-d86a-11e9-a101-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кинокомпания «СТВ»/ctb.ru

Арбитражный суд Москвы отказал Кириллу Бодрову — конкурсному управляющему компании «Русская Фильм Группа» (РФГ, сняла кинофильм «Вий») — в просьбе разыскать адрес американского актёра Арнольда Шварценеггера в Сан-Франциско.

В соответствии с принципами равноправия сторон, состязательности сторон и диспозитивности, суд не осуществляет сбор доказательств и не оказывает помощи лицам, участвующим в деле, в сборе доказательств, — говорится в определении суда.

Также Бодров просил затребовать у китайской компании China Film Group Corporation данные об участии актёров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера в фильме «Тайна печати дракона», который является сиквелом «Вия».

Конкурсный управляющий «Русской Фильм Группы» обратился с иском с требованием взыскать с китайской China Film Group, актёров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей. Причина — в неполучении прибыли от фильма «Тайна печати дракона».

РФГ софинансировала картину в 2015-м. Чан и Шварценеггер снимались в ней в эпизодических ролях. Премьера картины в Китае уже стартовала. За первый уик-энд фильм собрал $2,1 млн. Бюджет ленты — почти $50 млн. Российский зритель увидит её 19 сентября.

Как ранее писал News.ru, Джеки Чан принёс свои извинения за то, что не смог лично присутствовать на российской премьере блокбастера «Тайна печати дракона».