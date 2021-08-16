Мосгорсуд рассмотрит жалобу сына Цоя по делу о споре с Алексеем Учителем
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
13:49, 16 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мосгорсуд рассмотрит жалобу Александра Цоя, сына легендарного советского музыканта, Виктора Цоя (1962-1990), на решение суда первой инстанции по делу о споре с режиссёром Алексеем Учителем. Об этом пишет Lenta.ru.
Сын музыканта обратился с исковым заявлением к авторам фильма «Цой» о защите права на охрану изображения. <...> О результатах рассмотрения апелляции будет сообщено дополнительно, — заявил руководитель пресс-службы Мосгорсуда Валерий Лазарев.
Александр Цой считает, что Учитель незаконно использовал архивные, не обнародованные фотографии исполнителя в фильме «Цой». Сын солиста группы «Кино» потребовал удалить имя отца из названия, а также все упоминания о нём из кинокартины. Более того, Александр требует денежной компенсации за несогласованное использование изображения своего отца при показе фильма. Всего Цой затребовал 110 тысяч рублей, прошлый его иск был отклонён Савёловским судом Москвы.
Ранее суд назначил рассмотрение кассационной жалобы по делу Михаила Ефремова на 15 сентября.