Мосгорсуд рассмотрит жалобу сына Цоя по делу о споре с Алексеем Учителем

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Фильм «Дюна» ещё не вышел в прокат, а режиссёр киноленты Дени Вильнёв уже хочет снять сиквел. В центре сюжета окажется персонаж Зендаи — фременка Чани. Об этом режиссёр рассказал итальянскому изданию Il Venerdì di Repubblica.

Я не могу дождаться съёмок второй части «Дюны», чтобы снова соединить Тимоти Шаламе и Зендаю на экране. В следующем фильме главным героем станет персонаж Зендаи, — поделился Вильнёв. Чани играет...