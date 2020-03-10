Людмила Артемьева не будет сниматься в новом сезоне сериала «Сваты». Об этом рассказала её коллега Татьяна Кравченко, исполнительница роли Валентины Будько.

В новом сезоне покажут историю молодых Будько: как супруги познакомились и как развивалась их любовь. Что касается Артемьевой, то Кравченко предполагает, что причиной стали деньги. Вроде что-то там из-за денег......