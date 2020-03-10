Киностудия «Мосфильм» опубликовала фильм «Я — Куба» советского режиссёра Михаила Калатозова. Картину выложили в обновлённой версии в формате 4K.
Лента Калатозова не имела успеха в прокате, однако позже, благодаря операторской работе Сергея Урусевского, фильм приобрёл популярность среди зарубежных кинематографистов. Мартин Скорсезе и Френсис Форд Коппола стали поклонниками картины и в разное время поддерживали её восстановление и перевыпуск.
Фильм посвящён революционным событиям на Кубе и состоит из четырёх новелл. Картина показывает, как в сердцах кубинцев зрел протест против бесправия и насилия, крепла воля к борьбе, как они вступали в бой против угнетателей, чтобы их страна могла стать Островом Свободы, — говорится в описании к фильму.
Как писал NEWS.ru, картина «Освобождение» режиссёра Юрия Озерова о событиях Великой Отечественной войны выйдет в прокат в апреле 2020 года. Глава киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров заявил, что для показа на большом экране будет подготовлена отреставрированная версия киноленты.
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