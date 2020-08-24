«Мосфильм» открыл выставку, посвящённую Георгию Данелии

Киностудия «Мосфильм» открыла выставку, приуроченную к 90-летию со дня рождения Георгия Данелии. Экспозицию можно посетить в рамках экскурсии.
Юбилей Данелии отмечается 25 августа. В этом день на первом канале будет показан документальный фильм «Георгий Данелия. Небеса не обманешь», в котором близкие расскажут о кинематографисте.
Здесь представлены знаковые кадры из его фильмов, рабочие моменты съемок, его портреты, справка о творчестве режиссёра,
Выставку можно посетить вплоть до 4 сентября.
Георгий Данелия снял множество фильмов, «Я шагаю по Москве» (1963) среди которых «Афоня» (1975), «Мимино» (1977), «Осенний марафон» (1979), «Кин-дза-дза!» (1986), «Настя» (1993). Он скончался 4 апреля 2019 года.
Как писал NEWS.ru, специалисты киностудии «Мосфильм» отреставрировали фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино» российского режиссёра Никиты Михалкова. Сейчас ведётся работа над лентой «Сорок первый» Григория Чухрая.
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