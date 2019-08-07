https://static.news.ru/photo/33906e28-b910-11e9-b986-fa163e074e61_660.jpg Моника Левински Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Бывшая стажёрка Белого дома Моника Левински станет продюсером четвёртого сезона сериала «Американская история преступлений», в котором будет рассказано о сексуальном скандале с её участием. Этот случай едва не окончился для президента Билла Клинтона импичментом.

Как сообщает издание Vanity Fair, режиссёр Райан Мерфи планировал создать сериал по мотивам книги Джеффри Тубина «Широкий заговор: Настоящий сексуальный скандал, который почти свалил президента» ещё в 2017 году, но откладывал съёмки, так как не хотел начинать их без согласия Левински. В сериале её сыграет Бини Фельдштейн. Кто выступит в роли четы Клинтон, не сообщается.

Как писал News.ru, Левински заявила о желании извиниться перед супругой Билла Клинтона Хиллари. 22-летняя Левински пришла на стажировку в Белый дом в 1995 году, где и познакомилась с Клинтоном. Сексуальный скандал, в котором оказался замешан действовавший тогда президент США Билл Клинтон, разгорелся в 1998 году. Подробности о связи лидера с молодой сотрудницей попали в прессу, это привело к началу процедуры импичмента, которая позже была отменена. Жена простила неверного мужа и не стала подавать на развод.