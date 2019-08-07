Бывшая стажёрка Белого дома Моника Левински станет продюсером четвёртого сезона сериала «Американская история преступлений», в котором будет рассказано о сексуальном скандале с её участием. Этот случай едва не окончился для президента Билла Клинтона импичментом.
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Как писал News.ru, Левински заявила о желании извиниться перед супругой Билла Клинтона Хиллари. 22-летняя Левински пришла на стажировку в Белый дом в 1995 году, где и познакомилась с Клинтоном. Сексуальный скандал, в котором оказался замешан действовавший тогда президент США Билл Клинтон, разгорелся в 1998 году. Подробности о связи лидера с молодой сотрудницей попали в прессу, это привело к началу процедуры импичмента, которая позже была отменена. Жена простила неверного мужа и не стала подавать на развод.