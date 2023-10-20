Моника Беллуччи и Тим Бертон впервые вместе вышли в свет: фото пары Возлюбленные появились на красной дорожке и держались на публике за руки

Фото: Maurizio D'Avanzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Моника Беллуччи и Тим Бертон посетили 18-й международный кинофестиваль в Риме. Звезды, у которых роман, ранее не появлялись на публике вместе. Актриса и режиссер держались за руки.

Когда пара позировала перед фотографами, 65-летний Бертон обнял избранницу. 59-летняя Моника представила в Риме фильм «Дьяволик 3», где сыграла одну из главных ролей. Ее героиня Алтея — подруга инспектора Гинко (Валерио Мастандреа), который будет пытаться поймать опасного вора Дьяволика (Джакомо Джианниотти).

Снимки Бертона и Беллуччи на красной дорожки — в материале NEWS.ru.