https://static.news.ru/photo/bf3f44b2-3584-11ea-aa64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Orion Pictures/ZUMAPRESS.com

ТВ-шоу канала CBS расскажет историю агента ФБР Кларисы Старлинг.

События сериала, над которым работают Алекс Куртцман («Стартрек», «Мумия», «Грань», «Иллюзия обмана», «Игра Эндера») и Дженни Люмет («Рэйчел выходит замуж»), не коснутся того периода жизни агента Старлинг, в котором она встретилась с Ганнибалом Лектером, передаёт Screenrant.

Некоторые эпизоды из жизни персонажа, которого в оригинальном фильме 1990 года сыграла Джоди Фостер, зрителю уже известны: доктор Лектер вытягивал из неё детские воспоминания в обмен на помощь в поимке серийного убийцы Буффало Билла.

Кто исполнит роль Кларисы Старлинг на этот раз, пока неизвестно.

Как писал NEWS.ru ранее, Netflix заплатил актёру Генри Кавиллу по $400 тысяч за съёмку в одной серии сериала «Ведьмак» по романам польского писателя Анджея Сапковского. Общая сумма гонорара составила $3,2 миллиона. Премьера сериала состоялась 20 декабря 2019 года, первый сезон «Ведьмака» получил рейтинг 8,5/10 на IMDB.