https://static.news.ru/photo/5e5c4e16-685f-11ea-92d9-fa163e074e61_660.jpg Никита Михалков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство Московского международного кинофестиваля (ММКФ) решило отложить дату проведения события на более поздний срок. Это будет сделано согласно временному запрету на въезд в Россию иностранных граждан в связи с опасениями по поводу распространения коронавируса.

42-й по счёту киносмотр в Москве должен был пройти 22–29 апреля. О том, что мероприятие состоится позже, сообщила пресс-служба фестиваля.

Новые даты ММКФ будут объявлены позднее, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, организаторы перенесли церемонию вручения российской кинопремии «Ника» в связи с пандемией COVID-19.