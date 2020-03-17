Руководство Московского международного кинофестиваля (ММКФ) решило отложить дату проведения события на более поздний срок. Это будет сделано согласно временному запрету на въезд в Россию иностранных граждан в связи с опасениями по поводу распространения коронавируса.
42-й по счёту киносмотр в Москве должен был пройти 22–29 апреля. О том, что мероприятие состоится позже, сообщила пресс-служба фестиваля.
Новые даты ММКФ будут объявлены позднее, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, организаторы перенесли церемонию вручения российской кинопремии «Ника» в связи с пандемией COVID-19.
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