Миронова написала ещё один пост о вреде пьяной езды после ДТП с Ефремовым

https://static.news.ru/photo/79a9b292-ad44-11ea-bce1-fa163e074e61_660.jpg Мария Миронова Фото: mariya_mironova_actress/instagram.com

Актриса Мария Миронова написала второй пост подряд, посвящённый вреду и опасности употребления спиртных напитков за рулём. Она стала высказываться на своей странице в соцсети на эту тему после смертельной аварии с участием актёра Михаила Ефремова.

В первом посте Миронова сообщала о наказаниях за пьяную езду в США и рассуждала о российской вседозволенности. Артистка говорила, что если бы в РФ так же строго исполнялись крайне жёсткие законы в отношении нетрезвых водителей, то и подобных трагедий было бы гораздо меньше.

Во втором сообщении актриса призналась, что сама могла стать жертвой ДТП с пьяным шофёром. Однако ей повезло, и этого не случилось.

И вот что мне кажется более важным чем то, что было написано вчера. Отвечая на ваши комментарии, я надеялась, что это хотя бы частично снизит процент погибших людей в этих страшных пьяных ДТП, которые губят жизни не только жертв, но и виновников, — написала Миронова в Instagram.

После этого актриса подробно рассказала, как закон о «пьяных ДТП» действует в американском штате Аризона.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Машина, которой управлял актёр, врезалась в фургон. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы.

Как ранее писал NEWS.ru, друг и коллега Михаила Ефремова Никита Джигурда заявил, что актёру могли подсыпать наркотическое вещество в алкогольный напиток, что повлияло на его состояние. Это могло стать причиной ДТП.