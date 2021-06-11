Миронов и Хаматова снимутся в сериале о Михаиле и Раисе Горбачёвых

https://static.news.ru/photo/0d9a5f58-cabb-11eb-8164-96000091f725_660.jpg Фото: theatreofnations/facebook.com

Российские актёры Евгений Миронов и Чулпан Хаматова исполнят главные роли в сериале о первом и единственном президенте СССР Михаиле Горбачёве и его жене Раисе. Его начнут снимать весной следующего года, передаёт ТАСС.

О проекте рассказала пресс-служба онлайн-кинотеатра ivi, который и покажет зрителям сериал. Премьера намечена на 2023 год. Нигде, кроме как на платформе, сериал показывать пока не планируют. Производством займётся ivi-Originals и студия «Третий Рим», художественным руководителем которой является Миронов.

В сериале планируется всего один сезон, 20 серий. Съёмки будут проходить в Ставрополе, Москве, Рейкьявике, а также Вашингтоне, Берлине и Лондоне. В настоящее время пишется сценарий.

Что касается главных ролей, в пресс-службе рассказали, что на съёмки сериала «Горбачёв» создателей вдохновил одноимённый спектакль Театра Наций. Главные роли в нём исполнили как раз Миронов и Хаматова, пояснили в пресс-службе.

Ранее театр МХАТ имени Горького показал своё видение молодости Иосифа Сталина. Привлёк внимание и актёрский состав — создатели пригласили на роль певицы Ольгу Бузову.