Мир понял русскую душу: почему Канны встретили наше кино овациями

Каннский кинофестиваль в самом разгаре. Многие российские киноленты уже были показаны европейскому зрителю, а некоторые ещё ждут своего часа. Короткометражка «Почтальон» выиграла главный приз, фильм «Разжимая кулаки» встретили овациями, а права на показ «Петровых в гриппе» приобрели более 15 стран. NEWS.ru попытался разобраться, почему Канны так тепло встретили российское кино.

Кто из российских режиссёров был в Каннах

Единственным нашим обладателем «Золотой пальмовой ветви» за всю историю фестиваля стал фильм Михаила Калатозова «Летят журавли». Это случилось в далёком 1958 году. С тех пор советские и потом российские кинематографисты ждут повторения успеха. И, как ни странно, в этом году шансы у них есть.

Среди достойных претендентов в 1994 году был Никита Михалков с фильмом «Утомлённые солнцем», но награду забрал тогда ещё никому не известный американский режиссёр Квентин Тарантино с фильмом «Криминальное чтиво». Также среди тех, кто смог хотя бы «задержаться» в номинантах, оказались Андрей Тарковский (пять фестивалей), Андрей Кончаловский (четыре фестиваля), всё тот же Никита Михалков (три фестиваля), Павел Лунгин (четыре фестиваля) и Александр Сокуров (пять фестивалей). Также там отметился Андрей Звягинцев и Кантемир Балагов.

В этом году все делают ставки на Кирилла Серебренникова. Зрители до сих пор не поняли, что происходит в жизни одного из крупнейших российских художников после дела «Седьмой студии», но, судя по всему, творить он перестаёт. Неудивительно, что Канны с удовольствием берут в основной конкурс «Петровых в гриппе». По роману Сальникова режиссёр уже ставил одноимённый спектакль в «Гоголь-центре», а позже снял фильм. По сюжету семья Петровых заболела гриппом и уже не понимает, что вымысел, а что реальность. Что же увидит в этой истории жюри? Узнаем совсем скоро, а пока посмотрим, как Канны отреагировали на уже показанные российские киноленты.

Награда и овации

9 июля Россия забрала первый приз в Каннах. Короткометражка «Почтальон» получила главную награду в секции Nespresso Talents — конкурсе молодых талантов, который проходит в рамках Каннского фестиваля. Короткий метр про почтальона, который остался один в городе-призраке, снял 23-летний режиссёр Клим Тукаев. Несмотря на то что главный герой пережил апокалипсис, он продолжает разносить письма, хотя адресатов уже давно нет в живых. Бросить работу для почтальона означает конец жизни.

Кадр из фильма «Почтальон» kinopoisk.ru

На следующий день свой фильм «Разжимая кулаки» представила ученица Сокурова Кира Коваленко. В той же мастерской учился Балагов, который покорил кинематограф фильмом «Теснота». В работе Коваленко очень заметна сокуровская школа работы с актёрами. Отметим, что это вторая её полнометражка после экранизации Чингиза Айтматова «Софичка» в 2016 году. Новую работу Коваленко на Каннском кинофестивале встретили овациями. Картина вошла в программу «Особый взгляд», куда отбираются «необычные и смелые» фильмы режиссёров-дебютантов. По сюжету семья во главе со строгим отцом Зауром переехала в маленький шахтёрский городок Мизур, расположенный в Северной Осетии. Дети хотят скорее вырваться из-под опеки. По словам Киры, для неё это тема свободы как бремени. По сути это хореографическая картина, в которой актёры двигаются в такт нервной камере. В Каннах любят такое глубокое кино.

В тот же день прошла премьера фильма финского режиссёра Юхо Куосманена «Купе номер шесть», который снимался в Мурманской области. Кинолента представлена в основном конкурсе Канн. Фильм сделан при поддержке Минкультуры РФ. Это совместный проект Финляндии, Эстонии, России и Германии. «Купе номер шесть» — фильм об одиночестве и стремлении его преодолеть. Критик из The Hollywood Reporter настолько поверил в идею, что даже предположил : картина станет одним из главных фаворитов Канн и имеет все шансы быть выдвинутой на «Оскар» от Финляндии.

11 июля в Каннах показали мистическую драму Эллы Манжеевой «Белой дороги!», представив фильм как международный кинопроект. Работа российского режиссёра получила официальную поддержку фестивальной программы L’Atelier de la Cin fondation, где традиционно представлены проекты на стадии производства. Программа призвана поддерживать авторское кино во всём мире и создана, чтобы содействовать появлению нового поколения кинематографистов. Фильм «Белой дороги!» стал первой российской лентой, одобренной за последние полтора десятилетия молодёжной секцией Канн. Теперь у Эллы Манжеевой есть все шансы засветиться перед творческим сообществом.

Кадр из фильма «Белой дороги!» Социальные сети

Кино не для всех

Для Европы Каннский кинофестиваль является таким же важным мероприятием, как для США «Оскар». Но есть одно большое различие: «оскаровские» фильмы смотрят во всём мире, они считаются классикой и понятны каждому зрителю. О Каннах такого не скажешь. Во-первых, фестиваль объединяет кино из разных стран, каждая из которых отличается спецификой своего менталитета. Ценители кино не спутают русский фильм с французским и наоборот.

Во-вторых, условные «любимчики» Канн знакомы далеко не каждому рядовому зрителю. Например, знаменитый датчанин Ларс фон Триер: у него шесть наград от кинофестиваля, 14 номинаций. Кинематограф режиссёра соткан из противоречий, его юмор — на грани фола. Как вспоминают кинолюбители, из залов российских кинотеатров, где показывали его недавний фильм «Дом, который построил Джек», люди уходили, не посмотрев и половины киноленты. Однако это не мешает режиссёру собирать награды и быть культовой персоной европейского артхауса и триллера.

Судя по всему, и российский кинематограф, который говорит со зрителем о свободе, любви и одиночестве, становится более понятен европейскому зрителю. Правда, в России эти фильмы чаще всего не показывают впечатляющих результатов по кассовым сборам...