https://static.news.ru/photo/3a2a2a24-63c6-11ea-b734-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Министерство культуры России подало иск на 1,3 миллиона рублей к киностудии «Ленфильм». Предмет спора не уточняется.

Иск зарегистрирован 10 марта в Арбитражном суде Москвы. Киностудия отказалась комментировать дело до окончания инвентаризации оборудования и аудиторских проверок в компании. Минкультуры никак не прокомментировало спор, передает ТАСС.

По информации издания, «Ленфильм» погряз в долгах, крупнейший из которых — кредитное соглашение с ВТБ на 1,53 миллиарда рублей. В январе 2020-го государство предложило студии передать Госфильмфонду 25-летнюю лицензию на трансляцию «золотого фонда» кинокомпании, чтобы получать дополнительный доход.

Как писал NEWS.ru, в феврале «Ленфильм» возглавила Инесса Юрченко — бывший руководитель и совладелец продюсерской компании «Трииск медиа».