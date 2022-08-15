«Минкульт отказал в финансировании»: Снигирь о судьбе фильма «Воланд» Актриса Снигирь: Министерство культуры РФ отказалось финансировать фильм «Воланд»

Фото: marsme.ru

«Воланд»

Министерство культуры отказало в финансировании фильма «Воланд» по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», поэтому картина может вовсе не выйти, сообщила российская актриса Юлия Снигирь. По словам ее коллеги Евгения Цыганова, наступили другие времена, когда существование фильма стало невозможным, пишет «КП-Екатеринбург».

Ничего особенного не случилось кроме того, что наступили другие времена, когда этот фильм не стал возможным для существования. Вот и вся мистика. Сама книга «Мастер и Маргарита» долгое время была под запретом и не печаталась. <...> А что показалось в этом фильме недопустимым, не известно, — отметил Цыганов.

Актер подчеркнул, что судьба фильма больше не зависит от съемочной группы или режиссера. В фильм было вложено много сил, финансов и таланта, однако «борись не борись, а полагаться нужно на какую-то волю», заключил Цыганов.

О съемках фильма «Воланд» стало известно летом 2021 года. Режиссер Михаил Локшин объяснил, что лента не является экранизацией романа «Мастер и Маргарита», в ней есть несколько отступлений от текста. Бюджет картины составил 1,1 млрд рублей. Защита проекта прошла 19 мая в Фонде кино, а премьера была запланирована на 2022 год.