Минкульт объяснил увольнение главы Фонда кино

https://static.news.ru/photo/c9349c82-49b1-11eb-9692-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Тельнов Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Руководитель Фонда кино Вячеслав Тельнов объявил об уходе по собственному желанию, временно исполнять обязанности исполнительного директора организации будет Фёдор Соснов. В Минкульте объяснили такие перестановки.

Уточняется, что отставка Тельнова ожидалась, однако она была возможна только после того, как будут решены определённые задачи — в частности, распределение 4,2 млрд рублей, выделенных правительством в качестве субсидий. Эта задача была выполнена — средства были распределены 25 декабря между 647 кинотеатрами и 54 кинокомпаниями.

Фонду кино удалось в кратчайшие сроки наладить процесс доведения выделенных правительством Российской Федерации субсидий до организаций сферы кинематографии и выполнить поставленные на этот год задачи. Вместе с тем на следующий год уже много планов, которые нужно стратегически прорабатывать, поэтому отставка Вячеслава Николаевича Тельнова была принята до наступления новогодних праздников, — приводит сообщение пресс-службы Фонда кино ТАСС.

Увольнение Тельнова было подтверждено соответствующим распоряжением за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Аналогичным образом глава правительства назначил Соснова врио исполнительного директора Фонда кино.

Как ранее писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин поручил в 2021 году профинансировать трансляцию записей спектаклей и концертов онлайн и в кинотеатрах. По данным пресс-службы Кремля, соответствующий пункт содержится в списке поручений о дополнительных мерах господдержки организаций культуры.

Правительству необходимо выделить в 2021 году дополнительные средства из федерального бюджета с целью организации профессиональной высококачественной видео- и звукозаписи спектаклей и концертных программ ведущих театров страны и концертных организаций для их трансляции в виртуальных концертных залах и демонстрации в кинотеатрах.