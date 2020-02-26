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Депутат Государственной Думы Виталий Милонов намерен обратиться в Министерство культуры с требованием не допустить до широкого проката мультфильм «Вперёд» Disney и Pixar. В нём впервые в истории студий открыто покажут ЛГБТ-персонажа.

Милонов предложил любителям однополой любви смотреть анимационную ленту «в своих квартирках, не навязывая свои вкусы широким массам», сообщает РИА Новости.

Только враги нашего народа могут допустить и одобрить появление идеологической диверсии на экранах кинотеатров. На кого рассчитан данный мультфильм? На детей — им с юности хотят привить позитивное мышление относительно сексуальных девиаций, — заявил парламентарий.

По его словам, картина является пропагандой гомосексуализма среди детей, поэтому он обратится в Минкультуры по этому вопросу.

В мультфильме «Вперёд» появится девушка-циклопе по имени Спектр, которая работает полицейским. Героиню озвучила американская актриса и сценаристка, открытая лесбиянка Лина Уэйте, писал NEWS.ru.