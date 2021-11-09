Милонов поддержал идею запретить фильмы с «секс-девиациями»

Инициатива Роскомнадзора запретить показ фильмов с «секс-девиациями» в онлайн-кинотеатрах спасёт российскую культуру, потому что «гомосексуализм — это смертный приговор культуре ». Об этом Pravda.Ru рассказал зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

Культурное развитие несовместимо с пропагандой гомосексуализма. Потому что гомосексуализм — это смертный приговор культуре. Гомосексуализм — это эрзац культуры. Культура — победа над натурой, а гомосексуализм — это победа низких похотей и девиантно базирующихся инстинктов над прекрасным человеческим образом, сделанным по образу и подобию Божьему, — заявил Милонов.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор изучает возможность введения запрета для онлайн-кинотеатров на показ фильмов и сериалов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и сексуальных девиаций. Этот вопрос обсуждался на заседании Общественного совета при ведомстве. Эксперты предложили дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запретом на демонстрацию в фильмах и сериалах сцен гомосексуальных отношений, педофилии, транссексуализма, эксгибиционизма, садизма и мазохизма.

Эти ограничения могут войти в перечень оснований для включения в реестр запрещённой информации, страницы с которой интернет-провайдеры и операторы связи обязаны блокировать по требованию Роскомнадзора.

Ранее Анатолий Вассерман назвал идею о запрете ЛГБТ-фильмов избыточной. По его мнению, подобная инициатива должна распространяться только на детей.