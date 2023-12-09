Милиционер Ирина из «Слова пацана»: что за актриса, где снималась

Фото: Пресс-служба Wink

Анастасия Красовская в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Российская актриса Анастасия Красовская снялась в криминальной драме Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» в роли младшего лейтенанта милиции, инспектора по делам несовершеннолетних Ирины Сергеевны. Что известно о ее карьере и личной жизни?

Что известно о карьере Красовской

Будущая актриса родилась 2 января 1999 года. Детство и юность Красовская провела в Минске. Как пишет портал Вокруг ТВ, будучи маленькой она даже и не думала об актерской карьере.

После окончания школы Красовская успешно прошла вступительные испытания и поступила в университет на юриста-международника. После года обучения на дневном отделении перевелась на заочное из-за высокой занятости в модельном бизнесе. С 2017 года Красовская становилась лицом брендов и Домов моды нескольких стран, какое-то время жила в Китае, ездила на мероприятия в Италии и Южной Корее. В 2019 году Красовская снялась в клипе Тимы Белорусских «Витаминка».

Несмотря на отсутствие профессионального актерского образования, роль инспектора по делам несовершеннолетних не дебютная для Красовской. Впервые она снялась в картине «Герда», принесшую ей приз за лучшую женскую роль на Кинофестивале в Локарно.

После этого Красовская играла в сериалах «Трудные подростки» режиссеров Рустама Ильясова и Александра Цоя. Также были съемки в «Стае», партнерами по площадке стали Агата Муцениеце, Александр Робак, Александр Кудренко, Павел Табаков и другие.

Красновская также снялась в сериале Любови Львовой и Антона Тарамаева «Черная весна» и комедийной драме Федора Бондарчука «Актрисы». В 2022 году артистка исполнила главную женскую роль в спортивной драме «Бультерьер» и художественном фильме «Белый список» о самоубийстве девочки-подростка в Подольске, к которому может быть причастна «группа смерти».

Несмотря на небольшой послужной список, поклонники пророчат артистке яркое будущее. Зрители отмечают «гибкость» и красоту Красовской и надеются, что она сыграет драматические роли.

«У Насти самая обыкновенная внешность, но харизма просто нечто. За ней хочется наблюдать. Не люблю ее откровенные роли, ей бы что-нибудь подраматичнее», — написал один из зрителей.

Что известно о личной жизни Красовской

Актриса не афиширует свою личную жизнь. В СМИ ходят слухи о романе Красовской с коллегой по проекту «Стая» Павлом Табаковым. Официального подтверждения этой информации нет.

Что говорила Красовская о «Слове пацана»

В своих социальных сетях актриса публиковала проморолики и несколько постов о картине.

Фото: Пресс-служба Wink Анастасия Красовская в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

«Ум, честь и совесть эпохи», — написала Красовская в посте, прикрепив фото своей героини Ирины Сергеевны.

Кроме того, актриса публиковала фотографию, на которой запечатлена с Анной Пересильд, исполнившей роль Айгуль, и Елизаветой Базыкиной, которая примерила на себя образ медицинской сестры Наташи. Кадр Красовская подписала фразой: «Хорошие девочки».

Что случится с героиней Красовской в «Слове пацана»

В Сети предполагают, что Андрея Пальто (Леон Кемстач) ждет трагическая судьба, как и его семью. Мать героя, когда узнала, что шапка, которую он ей подарил, была украдена, оказывается в психиатрической больнице из-за нервного напряжения. Пальто и его сестра остаются одни. Им помогает только героиня Красовской Ирина. Если мать не выйдет из больницы, Пальто и его сестру ждет детский дом.

Зрители также предположили, что Андрей погибнет, спасая Ирину.

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