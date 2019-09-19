https://static.news.ru/photo/3276d0f0-db0b-11e9-8b93-fa163e074e61_660.jpgМикки Рурк Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Американский актёр Микки Рурк попросил похоронить его в маленьком селе Загорцы Хмельницкой области Украины.
По словам артиста, его впечатлили рассказы украинского помощника Дмитрия Корнейчука о родине.
Я говорил Диме, что когда умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там, — заявил звезда фильма «Рестлер» в интервью изданию «Сегодня».
Как писал News.ru, 16 сентября отметил 67-й день рождения Микки Рурк. Кинокарьеру он начал в конце 70-х, но настоящую известность ему принесла роль в фильме «Девять с половиной недель», вышедшем в 1986 году. Впрочем, актёрская удача сопутствовала Рурку недолго — девяностые и двухтысячные прошли в забвении. Но актёру удалось триумфально вернуться в 2008-м, сыграв в фильме Даррена Аронофски «Рестлер».