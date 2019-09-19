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В «Союзмультфильме» рассказали, что австрийского генерала в анимационном фильме «Суворовъ», который выйдет на экраны весной 2020 года, озвучит певец Филипп Киркоров. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии.

Председатель правления студии Юлиана Слащёва считает, что новый мультфильм станет событием в российской анимации, а зрителям после его просмотра захочется побольше узнать об исторических событиях, передаёт РИА Новости. Уверена, участие...